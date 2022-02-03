Доброго времени суток Вам! Ребята, подскажите: сей девайс отказывается ехать. Анамнез: включается без проблем, балансируется, сбрасывается, левые/правые кнопки подножек срабатывают, на переворачивание ругается, в общем как обычно. НО. При попытке поехать, загорается правый красный и начинает орать бипер. Причем только правое колесо глючит. Если ставлю горизонтально, приподнимаю левое колесо и даю вперёд или назад, оно раскручивается и вперёд, и назад, даю нагрузку (рукой или приотпускаю) - нормально буксует вплоть до полной остановки. Стоит проделать то же с правым, сразу даже без нагрузки, сначала начинает мигать правый зелёный, потом загорается правый красный и сигналит бипер. При этом гироскутер едет и вперёд и назад. Батарея заряжается, на клеммах 36,8, ключи проверил, не пробиты, датчики Холла левые идентичны, правый один был под сомнением, поменял, картина та же. В чем причина?

Масяня